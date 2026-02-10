Skifidol Italian Brainrot™ Days | Cappuccino Assassino e Tung Tung Tung Sahur al Centro commerciale La Torre

Alla fiera Skifidol Italian Brainrot™ Days, i giovani si sono ritrovati tra personaggi come Cappuccino Assassino, Bromosuaro Rex e Tung Tung Tung Sahur. Tra musica, balli e foto, hanno passato il pomeriggio a incontrare e scattare con i protagonisti della moda psichedelica che ormai fanno impazzire la GenZ e la Alpha. Centinaia di ragazzi si sono riversati nel centro commerciale La Torre, cercando di scambiare due parole o semplicemente di scattare un selfie con i loro beniamini.

