Napoli la morte di Fabio Ascione | arriva l' ok ai funerali pubblici del ragazzo ucciso a Ponticelli

Domani, martedì 14 aprile, si svolgeranno i funerali di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni morto la settimana scorsa a Ponticelli. La richiesta di funerali pubblici è stata approvata e l’evento si terrà nella città di Napoli. La famiglia ha confermato la partecipazione dei familiari e degli amici, senza ulteriori dettagli sulle modalità della cerimonia.

Si terranno domani, martedì 14 aprile, i funerali di Fabio Ascione, il ventenne ucciso la scorsa settimana a Ponticelli. Alla luce delle nuove evidenze investigative, da cui emerge che il ventenne non avrebbe svolto alcun ruolo in liti o regolamenti di conto, ma sarebbe vittima di un episodio nato da fatti a lui estranei, il questore ha disposto i funerali pubblici. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Pietro e Paolo di Ponticelli, alle ore 10.30, a pochi passi dall’abitazione di Fabio Ascione. Sulle prime i funerali pubblici erano stati vietati per questioni di ordine pubblico. Al momento il questore ha comunque interdetto il cosiddetto corteo funebre nel quartiere.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, la morte di Fabio Ascione: arriva l'ok ai funerali pubblici del ragazzo ucciso a Ponticelli Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Leggi anche: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli