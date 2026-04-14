I droni ucraini cadono ancora sui Paesi settentrionali della UE

Negli ultimi giorni si sono verificati diversi incidenti in cui droni provenienti dall’Ucraina sono caduti sui territori dei Paesi settentrionali dell’Unione Europea. Questi eventi si sono susseguiti a una frequenza crescente rispetto alle settimane precedenti. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, che coinvolge zone di confine e aree urbane di alcune nazioni europee. Finora non sono stati segnalati danni gravi o feriti.

Nelle ultime settimane sono aumentati i casi di droni ucraini caduti sul territorio dei Paesi settentrionali dell’Unione Europea. Interi, a pezzi o addirittura ancora armati, i velivoli senza pilota di Kiev vengono regolarmente recuperati nei Paesi Baltici e in Finlandia. Oggi però l’Estonia chiede che Kiev non violi più il suo spazio aereo per attaccare la Russia. Il caso dell’Estonia. Gli ucraini ultimamente hanno incrementato il numero di attacchi alle infrastrutture petrolifere russe presso i porti sul Golfo di Finlandia. Per arrivarci però devono passare dentro lo spazio aereo dei Paesi UE, col risultato che qualche drone finisce sul loro territorio.🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - I droni ucraini cadono ancora sui Paesi settentrionali della UE Blitz di droni su Ucraina e Russia, e torna la paura del nucleare Droni ucraini caduti in Finlandia, per l’UE è colpa della RussiaIl “principale colpevole” della caduta di due droni di probabile provenienza ucraina nei pressi di Kouvola, nella Finlandia sudorientale, avvenuta... Arabia Saudita, Zelensky incontra gli esperti ucraini che assistono i Paesi del Golfo contro i droni iranianiHome > Esteri > Arabia Saudita, Zelensky incontra gli esperti ucraini che assistono i Paesi del Golfo contro i droni iraniani Il presidente ucraino...