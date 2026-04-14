I delitti del Barlume riprese a San Vincenzo | il Comune si trasforma in un set

A San Vincenzo, alcune aree interne del palazzo comunale e della sala consiliare della Torre sono state allestite come set per le riprese della quattordicesima stagione di “I delitti del BarLume”. La serie tv, prodotta da Sky Studios e Palomar, sta registrando le scene in questi ambienti della città, che sono stati temporaneamente trasformati per le esigenze delle riprese. La produzione coinvolge le location di via Alliata e della Torre.

Alcuni spazi interni del palazzo comunale di San Vincenzo, in via Alliata, e la sala consiliare della Torre, si sono trasformati in un set per le riprese della quattordicesima stagione de “I delitti del BarLume”, la fortunata serie tv prodotta da Sky Studios e Palomar. Proprio oggi, martedì 14.🔗 Leggi su Livornotoday.it ’I delitti del Barlume’, casting per cercare attori che parlino il ligureLa nuova stagione de ‘I delitti del Barlume’ riparte da una ricerca, che magari porterà in tv qualche nostro concittadino. Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del BarLume: La danza dello squalo, Sabato 24 Gennaio 2026Stasera su Sky Cinema Uno I delitti del BarLume indaga lo squalo tra mistero e ironia, nuovo capitolo Sky Original ambientato a Pineta tra caos...