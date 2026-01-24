Guida TV Sky Cinema e NOW | I delitti del BarLume | La danza dello squalo Sabato 24 Gennaio 2026

Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del BarLume - La danza dello squalo, in onda sabato 24 gennaio 2026. Su Sky Cinema Uno, il nuovo episodio della serie Sky Original ambientata a Pineta, combina elementi di mistero e ironia, offrendo un’indagine coinvolgente tra colpi di scena e atmosfere caratterizzate dal carattere unico del villaggio.

Stasera su Sky Cinema Uno I delitti del BarLume indaga lo squalo tra mistero e ironia, nuovo capitolo Sky Original ambientato a Pineta tra caos mediatico e colpi di scena. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda I delitti del BarLume: La danza dello squalo, trentesimo capitolo della produzione Sky Original ambientata a Pineta. L’estate viene scossa dall’avvistamento di uno squalo al largo, trasformato rapidamente in un caso mediatico e in un incubo collettivo. Tra allarmismi, sospetti e il consueto caos da BarLume, Massimo e gli altri si ritrovano a indagare su un pericolo che sembra arrivare dal mare, ma che potrebbe nascondere tutt’altra verità, tra ironia, mistero e colpi di scena. 🔗 Leggi su Digital-news.it

