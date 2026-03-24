La nuova stagione de ‘I delitti del Barlume’ riparte da una ricerca, che magari porterà in tv qualche nostro concittadino. La produzione ha infatti aperto i casting per la quattordicesima stagione della fortunata serie targata Sky Studios e Palomar, diretta da Roan Johnson e interpretata da Filippo Timi. Nonostante l’ambientazione resti quella toscana di Marciana Marina, all’ Isola d’Elba, la produzione guarda alla Liguria per arricchire il cast di volti autentici. In particolare, come segnalato dalla Genova Liguria Film Commission, si cercano uomini tra i 50 e i 65 anni, capaci di parlare uno qualsiasi dei dialetti liguri – e quindi naturalmente anche quello spezzino –, per ruoli e figurazioni speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’I delitti del Barlume’, casting per cercare attori che parlino il ligure

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