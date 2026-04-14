Crans-Montana i coniugi Moretti indagati a Roma

La Procura di Roma ha notificato l’iscrizione nel registro degli indagati di Jaques Moretti e della moglie Jessica. La loro posizione riguarda l’incendio avvenuto il 31 dicembre in un locale di Crans-Montana. L’evento ha coinvolto il locale Le Constellation, e gli investigatori stanno esaminando i fatti per chiarire eventuali responsabilità. La vicenda si inserisce in un procedimento ancora in fase di approfondimento.

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell'ambito del procedimento legato all'incendio del 31 dicembre a Crans Montana nel locale Le Constellation. Nei loro confronti i pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma Strage Crans-Montana, si allarga l’inchiesta: ci sono altri 2 indagati dopo i coniugi MorettiI due nuovi indagati per la strage di Crans-Montana sono l'attuale capo del servizio di pubblica sicurezza del Comune svizzero e un ex funzionario. Crans Montana, inchiesta procura Roma: indagati Jacques e Jessica Moretti(Adnkronos) – La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana... Crans Montana 2 mesi dopo Coinvolto nell'inchiesta sul tragico incendio del 1° gennaio, il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud è stato sottoposto a un lungo interrogatorio, ma le sue risposte non hanno convinto i legali delle famiglie delle vittime. - facebook.com facebook Il sindaco di Crans-Montana: "Non sapevo di problemi nei controlli" #crans-montana x.com