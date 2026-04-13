Dopo dodici anni dall’ultima apparizione televisiva, i protagonisti della serie italiana tornano in prima serata su Canale 5. I personaggi principali, ormai adulti, sono tornati a interpretare le loro vecchie vite, mentre il quartiere della Garbatella ha subito alcuni cambiamenti, tra cui la trasformazione di una vecchia bottiglieria in un ristorante. La serie riprende con i personaggi di Marco, Rudi, Mimmo e il padre Giulio, ora anche nonno.

M arco, Rudi, Mimmo e ovviamente papà Giulio, che è pure nonno, sono tornati. Dodici anni fa apparivano in tv per l’ultima volta I Cesaroni, e dodici anni dopo, oggi, eccoli di nuovo protagonisti nella prima serata di Canale 5. Stasera, lunedì 13 aprile, alle 21:30 va in onda la prima puntata della nuova stagione di una delle serie tv più amate di sempre: I Cesaroni – Il ritorno. Con Claudio Amendola protagonista e regista al tempo stesso. La serie andrà in onda per sei lunedì in prima serata e tutti gli episodi, dodici in totale, saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. “I Cesaroni – Il ritorno”: Claudio Amendola svela...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I ragazzi sono diventati adulti, la bottiglieria ora è un ristorante e il quartiere romano della Garbatella è un poì cambiato. Comincia "I Cesaroni 7"

Cesaroni, il bar della Garbatella diventa un ristorante: è la fine di un’eraLo storico locale della Garbatella che ha ospitato la bottiglieria Cesaroni adesso diventerà un'osteria, ma non ci sarà alcun riferimento alla serie...

L'attesa è finita: dal 13 aprile la famiglia più famosa della Garbatella torna su Canale 5. Ma attenzione, perché al ritorno de I Cesaroni le sorprese non mancheranno, a partire dalla storica "Bottiglieria"(askanews) – I Cesaroni hanno anticipato la realtà, scherza Claudio Amendola, regista e interprete de I Cesaroni – Il Ritorno, dal 13 aprile su...