Dopo quasi vent’anni, il bar dei Cesaroni situato in piazza Giovanni da Triora nella Garbatella chiude la sua gestione storica. La decisione di cessare l’attività si concretizza con la trasformazione del locale in un’osteria, mantenendo la sua posizione nel quartiere. La chiusura segna la fine di un’epoca per un punto di riferimento molto conosciuto nella zona. La nuova gestione avrà un’identità differente, senza alterare la presenza nel quartiere.

Dopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità. Il celebre bar dei Cesaroni, situato nel cuore della Garbatella in piazza Giovanni da Triora, si prepara a chiudere la sua storica gestione per trasformarsi in un’osteria con una nuova anima. A segnare il passaggio è stato un messaggio comparso sulla serranda del locale: “ Prossima apertura, nuova gestione “. Una scritta semplice, ma sufficiente a sancire la fine di un’epoca per un luogo diventato negli anni meta di fan, curiosi e residenti. La chiusura è legata a una scelta personale: il titolare storico ha deciso di fermarsi dopo il pensionamento. Come raccontato dalla famiglia, il locale non sparirà del tutto, ma verrà rilanciato con un nuovo progetto.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tornano I Cesaroni, ma il loro bar storico chiude: cosa sta succedendo alla Garbatella

Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità.

Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità.