I Cesaroni sono tornati | l'omaggio a Fassari senza retorica e il Che amarezza che chiude tutto
La prima puntata dello show ha registrato 3,5 milioni di spettatori e un ascolto del 22,6% di share. Durante l’episodio è stato trasmesso un messaggio vocale indirizzato al personaggio interpretato da Antonello Fassari, considerato un omaggio che ha suscitato molte reazioni. La conclusione dello spettacolo è stata segnata dalla frase “Che amarezza”, che ha chiuso la serata senza ulteriori commenti.
Prima puntata, 3,5 milioni di telespettatori, 22,6% di share. E un messaggio vocale al personaggio di Antonello Fassari come omaggio che pesa come un macigno. È presto per esultare, ma è presto anche per stroncare il ritorno dei Cesaroni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Antonello Fassari in Morbo K su Rai1, l’omaggio di Giacomo Giorgio: “Grazie, uomo straordinario”Morbo K segna l'ultima interpretazione televisiva di Antonello Fassari, prima della morte.
Claudio Amendola in lacrime ricorda Fassari, il ciak de I Cesaroni dedicato a lui: “Sicuramente ci guarderà”Con il debutto de I Cesaroni ormai imminente, Claudio Amendola si è commosso ricordando l'amico e collega Antonello Fassari, morto nell'aprile dello...
La prima puntata de "I Cesaroni 7" non ha convinto gli spettatori: sui social sono tuonate critiche e commenti infuocati, che puntano il dito contro il ritmo, la regia un po' troppo convenzionale e l'orario d'inizio della nuova serie. Commovente invece la dedica fin - facebook.com facebook
Le emozioni di sempre. Le storie che ci hanno fatto crescere. I Cesaroni sono tornati. E sì, sono sempre loro Guarda il trailer de I Cesaroni – Il ritorno Da lunedì su #Canale5 e #MediasetInfinity #ICesaroni #IlRitorno #FictionMediaset @MedInfinityIT @publ x.com