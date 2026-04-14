I Cesaroni sono tornati | l'omaggio a Fassari senza retorica e il Che amarezza che chiude tutto

La prima puntata dello show ha registrato 3,5 milioni di spettatori e un ascolto del 22,6% di share. Durante l’episodio è stato trasmesso un messaggio vocale indirizzato al personaggio interpretato da Antonello Fassari, considerato un omaggio che ha suscitato molte reazioni. La conclusione dello spettacolo è stata segnata dalla frase “Che amarezza”, che ha chiuso la serata senza ulteriori commenti.