I Cesaroni sono tornati | l'omaggio a Fassari senza retorica e il Che amarezza che chiude tutto

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima puntata dello show ha registrato 3,5 milioni di spettatori e un ascolto del 22,6% di share. Durante l’episodio è stato trasmesso un messaggio vocale indirizzato al personaggio interpretato da Antonello Fassari, considerato un omaggio che ha suscitato molte reazioni. La conclusione dello spettacolo è stata segnata dalla frase “Che amarezza”, che ha chiuso la serata senza ulteriori commenti.

Prima puntata, 3,5 milioni di telespettatori, 22,6% di share. E un messaggio vocale al personaggio di Antonello Fassari come omaggio che pesa come un macigno. È presto per esultare, ma è presto anche per stroncare il ritorno dei Cesaroni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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