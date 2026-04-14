Micol Olivieri ha pubblicato un commento sui social che ha suscitato reazioni tra i fan della serie televisiva I Cesaroni. La sua battuta ha generato discussioni e ha provocato alcune reazioni di fastidio tra i seguaci più devoti dello show. La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti online, con molti che hanno commentato la breve nota della attrice.

La sua frecciata social non è passata inosservata e ha fatto discutere (e arrabbiare) i fan più affezionati de I Cesaroni. Mentre su Canale 5 andava in onda il ritorno della serie, Micol Olivieri – iconico volto di Alice – ha scelto di pubblicare un video che molti hanno letto come una presa di distanza netta dal passato. Nel filmato, si vede l’ormai ex attrice che balla con i figli sulle note di Michael Jackson. Un momento leggero, familiare, che però cambia tono con la didascalia: “Dopo la serie sono diventata la donna che volevo”. Parole che, nel pieno del debutto della nuova stagione, sono suonate a molti come una vera e propria provocazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I Cesaroni, la frecciata di Micol Olivieri fa arrabbiare i fan

Che figuraccia Micol Olivieri! Ricordate Alice dei Cesaroni? Ha snobbato la serie ed è stata coperta di critiche!Il ritorno de I Cesaroni ha riacceso nostalgia ed entusiasmo, ma non tutti hanno scelto di celebrare il momento.

Micol Olivieri snobba il ritorno dei Cesaroni: “Dopo la serie sono diventata la donna che volevo”Mentre su Canale 5 andava in onda il ritorno dei Cesaroni, Micol Olivieri ha pubblicato un video che ha il sapore di una provocazione.