Mirabella Eclano task force dei Carabinieri contro lo spaccio | un 22enne denunciato

Mirabella Eclano, un giovane di 22 anni è stato denunciato dopo un blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga. La causa è un’attività sospetta segnalata dai cittadini, che ha portato a controlli più severi nel weekend. Durante le operazioni, i militari hanno perquisito diverse abitazioni e fermato due giovani trovati in possesso di sostanze illegali. Un automobilista ha anche ricevuto assistenza dopo un malore improvviso.

Controlli rafforzati nel weekend: perquisizioni, due giovani segnalati per droga e un automobilista salvato dopo un malore grazie all'intervento dei Carabinieri. Mirabella Eclano (AV) – Il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani, resta una priorità del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso. Per questo, nel weekend appena trascorso, la Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano ha rafforzato i servizi di controllo nelle aree considerate più sensibili del territorio. Cinque pattuglie impegnate tra controlli e perquisizioni.