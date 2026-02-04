Dopo diverse segnalazioni, le forze dell’ordine intensificano i controlli nei boschi del Parco delle Groane. Una task-force speciale si muove per smantellare le reti di pusher che operano nell’area. La polizia promette di aumentare le pattuglie e di collaborare con la comunità per mettere fine allo spaccio.

Rassicurazioni e impegno ad aumentare attività e collaborazione sul territorio per combattere il fenomeno dello spaccio di droga nei boschi del Parco delle Groane. È quello che hanno portato a casa ieri i sindaci che hanno preso parte alla riunione convocata in Prefettura dopo l’omicidio del 24 gennaio a Misinto di uno spacciatore marocchino di 22 anni e il ferimento del suo socio 19enne, e dopo la lettera con cui i primi cittadini di Misinto, Lazzate e Cogliate hanno chiesto l’invio dei reparti speciali contrastare la presenza dei pusher nei boschi. "Ci siamo dati una settimana di tempo per indicare personale, mezzi e strumentazione a disposizione di ciascun Comune sotto il coordinamento del Parco delle Groane, così da programmare attività mirate per le quali ci aspettiamo la collaborazione delle forze dell’ordine provinciali", ha dichiarato il sindaco di Misinto, Matteo Piuri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo spaccio nelle Groane. Boschi sorvegliati speciali. Task-force contro i pusher

In linea con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri di Pisa hanno avviato una task force per intensificare i controlli contro lo spaccio e la malamovida.

Nonostante le temperature rigide, lo spaccio di sostanze stupefacenti continua a verificarsi nei boschi della zona.

