I biscotti Krumiri Rossi venduti all’azienda piemontese Compagnia del Gusto

I biscotti Krumiri Rossi, prodotti dall’azienda piemontese, sono stati venduti a un’altra società. Questo passaggio segna un cambiamento nella gestione del marchio, noto per la sua tradizione nella pasticceria di Casale Monferrato. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda la transizione della proprietà del marchio. Nessun dettaglio è stato fornito sui termini dell’accordo o sui motivi della vendita.

Krumiri Rossi, simbolo della pasticceria di Casale Monferrato, entrano in una nuova fase della loro storia. Dopo oltre 150 anni caratterizzati da una produzione artigianale e da una distribuzione limitata, lo storico brand piemontese è stato acquisito al 100% da Compagnia del Gusto. L’operazione segna un possibile cambio di passo per un prodotto rimasto fedele nel tempo alla sua identità. Come riporta il Corriere di Torino, Farina, burro, uova fresche, zucchero e vaniglia sono gli ingredienti base, ma il vero elemento distintivo è sempre stata la scelta di non crescere troppo. “Per aumentare i volumi dovremmo avviare una produzione industriale ma non ci va.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - I biscotti Krumiri Rossi venduti all’azienda piemontese Compagnia del Gusto Krumiri Rossi volano nel mondo: nuovo corso per il dolce storicoLa storica tradizione dolciaria di Casale Monferrato affronta un passaggio di testimone decisivo: Compagnia del Gusto Holding ha completato... Nola, “i biscotti del libero pensiero” per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano BrunoNola – Esprimere la complessa e profonda filosofia di Giordano Bruno, attraverso dei biscotti.