Nola i biscotti del libero pensiero per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano Bruno

Nola – Giovanni Forino, il pasticciere di Soul Cafe in via Mario De Sena, ha deciso di celebrare l’anniversario della morte di Giordano Bruno preparando dei biscotti ispirati alla filosofia del filosofo. La scelta nasce dall’intento di rendere omaggio alla figura di Bruno, arso vivo in Campo dei Fiori 426 anni fa, e di far conoscere la sua idea di libero pensiero attraverso un dolce simbolico. Questi biscotti, decorati con scritte e simboli che richiamano gli “Eroici furori”, si distinguono per l’originalità e il messaggio che portano, in un momento in cui l’arte culinaria si

Nola – Esprimere la complessa e profonda filosofia di Giordano Bruno, attraverso dei biscotti. Non è un’ eresia, sarebbe il caso di affermare, ma un’ idea originale promossa dal pasticciere nolano, Giovanni Forino, titolare di Soul Cafe in via Mario De Sena, che in questo modo vuole celebrare la memoria del filosofo de “Gli Eroici furori ”, morto in Campo dei Fiori a Roma, arso vivo 426 anni fa, dalla Santa Inquisizione, intollerante ad ogni forma di dubbio o solo di confronto rispetto ai dogmi e la dottrina della Chiesa, ancor più rigidi all’indomani del Concilio di Trento che aprì le porte alla inflessibile visione della Contro Riforma. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Nola, “i biscotti del libero pensiero” per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano Bruno Giornata mondiale della lingua greca al liceo classico Mandralisca: "Un onore celebrare le radici del pensiero occidentale" Questa mattina al liceo classico Mandralisca si è tenuta la Giornata mondiale della lingua e cultura elleniche. Giordano Bruno Guerri a Palazzo del Governatore Giordano Bruno Guerri sarà il protagonista del prossimo incontro del ciclo dedicato all’arte e alla cultura, ospitato a Palazzo del Governatore. Contenuti correlati Mercoledì 18 febbraio alle ore 17 presso la Biblioteca Giordano Bruno Reading poetico Quando la poesia incontra il silenzio delle labbra a cura delle Poetesse del Parco Per informazioni: 0645460461 - [email protected] - facebook.com facebook