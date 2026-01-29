Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, i membri hanno dato il via libera alla vendita della rete del gas metano. Il Comune cede l’infrastruttura ai privati per oltre 1,2 milioni di euro. La decisione potrebbe portare a un aumento delle bollette per i cittadini, che già preoccupano per i costi energetici. La questione ora passa nelle mani delle aziende private, che gestiranno la rete in futuro.

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata approvata la vendita della rete del metano cittadina per una cifra che supera gli 1,2 milioni. Una decisione che porta nelle casse comunali una somma importante ma apre anche interrogativi concreti su ciò che potrà accadere domani a famiglie e imprese. L’operazione rientra nell’adesione di Angera all’Atem Varese 2 e nasce da valutazioni di convenienza economica: invece di mantenere la proprietà della rete e affittarla, il Comune ha scelto di cederla definitivamente. Un incasso immediato che potrebbe essere utilizzato per interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, scuole e strutture comunali comprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ll Comune cede la rete del gas. Metano ai privati per 1,2 milioni: "Rischio aumenti in bolletta"

