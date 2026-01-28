Femminicidio Federica Torzullo oggi l'udienza per l'affidamento del figlio | ipotesi affidamento ai nonni materni
Oggi al tribunale dei minori di Roma si decide il destino del figlio di Federica Torzullo. La corte ascolta le proposte, tra l’affidamento ai nonni materni e il collocamento in una casa famiglia. La decisione potrebbe cambiare la vita del bambino e di tutta la famiglia.
Il tribunale dei minori di Roma valuta il futuro del figlio di Federica Torzullo. In discussione l’affidamento ai nonni materni o il collocamento in una casa famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Federica Torzullo
Anguillara, si decide sull'affidamento del figlio di Federica Torzullo | Ipotesi nonni materni
A Anguillara Sabazia i giudici hanno deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai genitori della madre.
Anguillara, domani l’udienza per l’affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno
Domani si terrà al tribunale di Roma l’udienza per l’affidamento del bambino di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, coinvolti in una vicenda familiare di recente cronaca.
Ultime notizie su Federica Torzullo
Argomenti discussi: Anguillara, esito autopsia su Federica Torzullo: 23 colpi su corpo vittima, 19 sul collo; Femminicidio Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta; Femminicidio Federica Torzullo, morti impiccati i genitori di Carlomagno: i motivi in un biglietto; Federica Torzullo, il marito non risponde a pm. Inquirenti: Omicidio feroce.
Il femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo, in ordineLa confessione di Claudio Carlomagno, i suoi tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa ... ilpost.it
Femminicidio di Federica Torzullo, i carabinieri e il Ris al lavoro su Gps e l'auto di CarlomagnoPotrebbero arrivare dalla scatola nera presente nell'auto di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Anguillara, nuovi scampoli di verità su quanto avvenuto nelle prime ore del 9 gennaio, ... ansa.it
Femminicidio di Federica Torzullo – Oggi l’udienza sul destino del figlio, tra le ipotesi l’affido a una comunità protetta Roma – Tribunale per i minorenni – I giudici chiamati a decidere tra affido familiare e struttura protetta Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026 - facebook.com facebook
#TG2000 - #Femminicidio Federica, i motivi del suicidio dei suoceri in un biglietto #26gennaio #cronaca #Anguillara #FedericaTorzullo #Carlomagno #news #TV2000 @tg2000it x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.