Femminicidio Federica Torzullo oggi l'udienza per l'affidamento del figlio | ipotesi affidamento ai nonni materni

Oggi al tribunale dei minori di Roma si decide il destino del figlio di Federica Torzullo. La corte ascolta le proposte, tra l’affidamento ai nonni materni e il collocamento in una casa famiglia. La decisione potrebbe cambiare la vita del bambino e di tutta la famiglia.

A Anguillara Sabazia i giudici hanno deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai genitori della madre.

Domani si terrà al tribunale di Roma l’udienza per l’affidamento del bambino di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, coinvolti in una vicenda familiare di recente cronaca.

