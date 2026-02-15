Spal primo posto sempre più lontano Ma a Forlì ha il dovere di rispondere presente
La Spal perde terreno in classifica dopo la sconfitta contro il Cava Ronco, causata da alcune disattenzioni difensive. La squadra bianco-azzurra deve subito rialzarsi, perché domenica ha l’obbligo di vincere a Forlì per non allontanarsi troppo dalla vetta. La capolista Mezzolara, che ha raggiunto la decima vittoria consecutiva, ora ha un vantaggio di 11 punti sui ferraresi. La partita contro la formazione romagnola rappresenta un’occasione importante per la Spal di ridurre il divario in classifica.
Il colpaccio sferrato allo stadio Raibosola di Comacchio proietta la capolista Mezzolara – giunta alla decima vittoria nelle ultime 11 giornate – a +11 sulla Spal, chiamata a rispondere presente sul campo del Cava Ronco per riportarsi a -8 e continuare la rincorsa a un primo posto che al momento appare un miraggio. Alle 14,30 allo stadio Morgagni di Forlì il rischio di un contraccolpo psicologico per il grande obiettivo che sembra sfumare con due mesi e mezzo di anticipo esiste, ma Dall'Ara e compagni hanno il dovere di fare quadrato e restare sul pezzo. Cominciando a macinare vittorie a prescindere dal ruolino di marcia di un Mezzolara che da tempo è in modalità schiacciasassi.
Inimmaginabile essere fuori dalla lotta per il primo posto a febbraio. Gioco e personalità molto carenti. E una Spal da playoff e niente più
La Spal si trova ormai lontana dalla lotta per il primo posto in classifica.
