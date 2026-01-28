Pitigliano si ferma per riflettere sul turismo. Dal 14 marzo al 21 aprile il borgo del tufo ospita ‘Voci a Pitigliano’, quattro fine settimana di incontri e confronti tra esperti, cittadini e amministratori. Una occasione per capire come gestire meglio il presente e pianificare un futuro più sostenibile.

Pitigliano sceglie di fermarsi a riflettere e di farlo pubblicamente. Dal 14 marzo al 21 aprile il borgo del tufo ospiterà ’Voci a Pitigliano’, ciclo di quattro fine settimana di incontri, lezioni-spettacolo e momenti di confronto con studiosi, giornalisti, amministratori e cittadini, per ripensare il rapporto fra turismo, comunità e territorio. Il progetto, promosso dal Comune e curato da Simone Marrucci, sarà presentato a Roma mercoledì 4 febbraio alle 13, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, di Anci Toscana e di Unioncamere, oltre al contributo di Banca Tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il turismo 'letto' dagli esperti. Come gestire bene il presente per programmare meglio il futuro

