Il turismo ’letto’ dagli esperti Come gestire bene il presente per programmare meglio il futuro
Pitigliano si ferma per riflettere sul turismo. Dal 14 marzo al 21 aprile il borgo del tufo ospita ‘Voci a Pitigliano’, quattro fine settimana di incontri e confronti tra esperti, cittadini e amministratori. Una occasione per capire come gestire meglio il presente e pianificare un futuro più sostenibile.
Pitigliano sceglie di fermarsi a riflettere e di farlo pubblicamente. Dal 14 marzo al 21 aprile il borgo del tufo ospiterà ’Voci a Pitigliano’, ciclo di quattro fine settimana di incontri, lezioni-spettacolo e momenti di confronto con studiosi, giornalisti, amministratori e cittadini, per ripensare il rapporto fra turismo, comunità e territorio. Il progetto, promosso dal Comune e curato da Simone Marrucci, sarà presentato a Roma mercoledì 4 febbraio alle 13, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, di Anci Toscana e di Unioncamere, oltre al contributo di Banca Tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it
