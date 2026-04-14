Hyundai IONIQ 6 N | 650 CV e scatto in 3,2s per dominare l’elettrico

Hyundai ha annunciato la presentazione della IONIQ 6 N, una berlina elettrica con una potenza di 650 cavalli e uno scatto da 0 a 100 kmh in 3,2 secondi. La vettura si distingue per le elevate prestazioni e si propone come un modello di punta nel settore delle automobili completamente elettriche, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida sportiva e tecnologicamente avanzata.

Hyundai ha svelato la IONIQ 6 N, una berlina elettrica ad alte prestazioni che punta a ridefinire il concetto di sportività nel segmento delle vetture 100% elettriche. Con 650 CV di potenza e un’attenzione particolare al coinvolgimento del conducente, il nuovo modello si propone come un punto di riferimento capace di unire l’efficienza aerodinamica alla precisione dinamica necessaria sia in pista che nell’uso quotidiano. Prestazioni estreme e ingegneria della velocità. Il cuore tecnico della nuova berlina si basa su un’architettura avanzata che combina un’unità anteriore ad alta efficienza con un motore posteriore principale, garantendo una distribuzione della coppia ottimizzata per ogni condizione di guida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hyundai IONIQ 6 N: 650 CV e scatto in 3,2s per dominare l’elettrico Leggi anche: Hyundai Ioniq 6 N, come va la coupé elettrica da 650 Cv: la prova in pista Nuove versioni dell’Ioniq 3: Hyundai svela dettagli del futuro elettrico**La Hyundai svela il suo futuro elettrico: la nuova Ioniq 3 arriverà a novembre 2026, ma le novità non finiscono qui. Essai Hyundai IONIQ 6 N : pourquoi elle est INCROYABLE ! In Cina Hyundai Motor sposta le sue elettriche Ioniq nel mondo dei pianeti. Debutto al Salone di Pechino con nuovi nomi Venus ed Earth ed evoluzione del design #ANSAmotori #ANSA x.com Antonio Elia - Autoprove.it. Julio Iglesias · Con la Misma Piedra. Il salotto XXL di #Hyundai Ioniq 9 - facebook.com facebook