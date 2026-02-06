Nuove versioni dell’Ioniq 3 | Hyundai svela dettagli del futuro elettrico

La Hyundai annuncia che la nuova Ioniq 3 arriverà sul mercato a novembre 2026. L’azienda ha già svelato alcune caratteristiche del futuro elettrico, senza entrare troppo nei dettagli. La vettura promette miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, ma bisognerà aspettare ancora alcuni anni prima di poterla vedere in strada. Nel frattempo, Hyundai continua a lavorare sul progetto e a mantenere alta l’attenzione dei clienti.

**La Hyundai svela il suo futuro elettrico: la nuova Ioniq 3 arriverà a novembre 2026, ma le novità non finiscono qui.** Dopo un 2025 che ha visto la casa coreana chiudere l’anno con un andamento stabile, malgrado l’andamento generale del mercato automobilistico italiano, la marca si impegna a rinnovare la propria offerta tecnologica fino al 2028. Il piano strategico, presentato in vista del 2026, prevede un’ampia rinnovazione della gamma, con particolare attenzione ai veicoli ad alta efficienza energetica, e soprattutto a quelli elettrici. Il punto di forza del nuovo piano è la **nuova Ioniq 3**, una piccola berlina elettrica, lunga circa 410 centimetri, che vedrà la luce a novembre 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Hyundai Ioniq3

La Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni, ha ottenuto i più alti riconoscimenti di sicurezza a livello mondiale.

La Hyundai Ioniq 9 ha superato con successo i test di sicurezza internazionali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

The Next Ioniq 3 First Look: Hyundai's Secret Concept Three

Ultime notizie su Hyundai Ioniq3

Argomenti discussi: Nuova Hyundai Ioniq 3 sulla rampa di lancio; Due settimane con Hyundai Ioniq 5 N. Unica ed esagerata; La nuova Hyundai IONIQ 3 è quasi pronta, il conto alla rovescia è iniziato: cosa sappiamo; Non solo Ioniq 3: ecco le altre novità nel futuro della Hyundai.

Calcara:Nel 2026 arrivano Ioniq 3, Ioniq 6 facelift e la Nexo di nuova generazioneIl numero uno della filiale italiana spiega gli obiettivi dell'anno, tra nuovi modelli, flotte e neutralità tecnologica ... quattroruote.it

Hyundai IONIQ 3: la nuova compatta elettrica che segna una svolta per il brandHyundai si prepara a un nuovo capitolo nel suo percorso di elettrificazione con il debutto della IONIQ 3, prima berlina elettrica compatta della famiglia IONIQ. Il modello sarà presentato nei prossimi ... megamodo.com

L’industria del software tradizionale sta tremando. E le correzioni in borsa sono brutali, anche per aziende storiche. I rilasci delle nuove versioni di piattaforme come Anthropic spiazzano radicalmente il modello di business SaaS. Il software, oggi, non si paga p x.com

A TRENTANNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE a breve su Youtube troverete le nuove versioni con nuovi arrangiamenti di tutti i brani dell album JURASSIK PORCU piu tre canzoni tre chicche GAGGIU , S ALZABANDIERA , LO SFRATTO che dovevano fare part facebook