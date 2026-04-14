La sua storia diventa centrale nel secondo prequel della saga di Suzanne Collins (edita da Mondadori), Hunger Games: L’alba sulla mietitura, che – dopo l’uscita-evento in libreria a marzo arriva al cinema il prossimo 19 novembre. Chi è Haymitch Sullo schermo il personaggio ha sempre avuto il volto di Woody Harrelson che l’ha caratterizzato come uno dei più amati del franchise grazie alle molte sfaccettature che ne lasciavano intravedere i profondi traumi. Dall’Arena, d’altronde, non esce nessun vincitore, ma solo un sopravvissuto. Stavolta le vicende avvolgono il nastro del racconto e catapultano lo spettatore quando Haymitch ha 16 anni (compiuti proprio il giorno della Mietitura, evento in cui un inviato di Capitol City estrae a sorte il nome di due ragazzi delle varie province per spedirli ai giochi).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hunger Games – L’alba sulla mietitura, il trailer racconta il passato di Haymitch: chi era davvero il mentore più tormentato di Panem

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Il nuovo trailer di Hunger Games: L’alba sulla mietitura riporta gli spettatori nel mondo distopico di Panem, anticipando un capitolo che promette di essere tra i più duri dell’intera saga. In arrivo nelle sale italiane dal 19 novembre, il film mostra fin da subito un’a - facebook.com facebook

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