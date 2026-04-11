Un nuovo trailer di Hunger Games: L’alba sulla mietitura è stato pubblicato, offrendo uno sguardo aggiornato sull’arena di Haymitch. Il video mostra scene inedite e dettagli sulla trama, mantenendo alta l’attenzione dei fan verso il franchise. La produzione continua a coinvolgere il pubblico con immagini di combattimenti e personaggi che si preparano a affrontare nuove sfide. Il film si prepara a uscire nelle sale cinematografiche.

Il franchise di Hunger Games torna a far battere il cuore dei fan. È stato appena rilasciato un emozionante trailer retrospettivo che non solo ripercorre l’epopea di Katniss Everdeen, ma offre anche le prime, inedite immagini di “L’alba sulla mietitura” (L’Alba della Mietitura), l’attesissimo prequel dedicato al giovane Haymitch Abernathy. Un legame indissolubile: dal Mockingjay alla Seconda Edizione della Memoria. Il nuovo teaser, intitolato “Official Legacy Lookback”, è un viaggio nostalgico che parte dai momenti più intensi di Il Canto della Rivolta per arrivare al lieto fine di Katniss e Peeta. Tuttavia, il vero colpo di scena arriva nel finale: una serie di frame inediti ci proietta direttamente nell’arena dei 50° Hunger Games, la celebre seconda Edizione della Memoria (Quarter Quell). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Hunger Games: L’alba sulla mietitura – Un nuovo trailer ci riporta nell’arena di Haymitch

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