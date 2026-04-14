Hotel La Campagnola | 15 persone sgomberate tra proteste e disagio

Nella giornata di ieri, si è conclusa un’operazione di sgombero presso l’ex hotel La Campagnola, situato lungo la strada provinciale tra Sordio e Bettola. L’intervento ha coinvolto 15 persone, che sono state allontanate dall’edificio durante le ore della giornata. La procedura si è protratta per diverse ore, accompagnata da proteste e situazioni di disagio tra i presenti.

L’operazione di sgombero presso l’ex hotel La Campagnola, situato lungo la strada provinciale che collega Sordio e Bettola, è proseguita per diverse ore durante la giornata di ieri. Le forze dell’ordine, guidate dai carabinieri con il supporto della polizia locale, hanno agito su un edificio di proprietà privata occupato abusivamente, coinvolgendo quindici persone che risiedevano nella struttura. Le attività di allontanamento sono state avviate intorno alle 9 del mattino di lunedì 13 aprile e si sono protratte fino al tardo pomeriggio. Tra i soggetti interessati dall’intervento, è stata identificata la presenza di tre persone con disabilità e di un nucleo familiare composto da un minore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hotel La Campagnola: 15 persone sgomberate tra proteste e disagio Leggi anche: Savoia, a fuoco hotel extralusso a Courchevel: sgomberate 260 persone Controlli a tappeto tra strade e hotel: la polizia arresta sette personeSette persone arrestate tra il centro e la periferia per reati che vanno dalla violenza domestica alla rapina. Si parla di: Colturano, terzo tentativo di sgombero dell’ex hotel La Campagnola; Ex albergo occupato, arriva un altro sgombero.