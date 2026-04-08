Controlli a tappeto tra strade e hotel | la polizia arresta sette persone

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli estesi tra le strade e gli hotel della zona, portando all’arresto di sette persone. Le persone fermate sono state accusate di aver commesso reati che vanno dalla violenza domestica alla rapina. Le operazioni sono state condotte in diverse aree, tra il centro e la periferia della città. Gli agenti hanno eseguito alcune misure cautelari e proceduto alle formalità di rito.

Sette persone arrestate tra il centro e la periferia per reati che vanno dalla violenza domestica alla rapina. È il bilancio dei controlli fatti tra il fine settimana e l'8 aprile dalla questura di Bologna, che ha impiegato gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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