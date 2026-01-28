Savoia a fuoco hotel extralusso a Courchevel | sgomberate 260 persone

Un incendio ha colpito martedì notte un hotel di lusso a Courchevel, in Savoia. Le fiamme hanno costretto le autorità a evacuare più di 260 persone, tra ospiti e personale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera struttura. Nessuno si è fatto male finora, ma le operazioni sono ancora in corso.

Incendio all'hotel Courchevel: evacuate più di 260 persone. L'incendio è scoppiato martedì notte in un albergo nella lussuosa stazione sciistica in Savoia. Stamattina i pompieri stavano ancora domando le fiamme. Il fuoco ha minacciato un vicino hotel, anch'esso sgomberato, ma non ha causato feriti. All"Hotel des Grandes Alpes, a cinque stelle, 83 persone secondo i vigili del fuoco, nove famiglie e una quarantina di membri del personale secondo i gendarmi, sono stati evacuati. I clienti hanno potuto essere trasferiti in altri stabilimenti del resort, ha dichiarato la prefettura di Chambéry. Circa 180 persone sono state evacuate dal secondo albergo, secondo la gendarmeria, che non ha fornito dettagli.

Un incendio si è sviluppato questa mattina negli hotel delle Alpi francesi, a Courchevel.

Questa sera a Courchevel, 83 persone sono state evacuate dall’hotel di lusso Grandes Alpes a causa di un incendio scoppiato nel cuore della località sciistica.

