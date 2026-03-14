Nel Golfo, tutte le navi, tra cui petroliere, cargo e portarinfuse, sono state colpite dall'Iran. Le Guardie della rivoluzione iraniana hanno dichiarato che qualsiasi imbarcazione che attraversa lo Stretto di Hormuz può essere presa di mira. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle modalità degli attacchi. La situazione interessa le rotte marittime nella regione.

Marina, forze di terra e di aria. Quanto può resistere la macchina da guerra di Teheran La guerra dell'Iran all'energia. Una mappa delle infrastrutture colpite e chiuse nel Golfo Qualsiasi nave che attraversi lo Stretto di Hormuz è un bersaglio, hanno detto le Guardie della rivoluzione Islamica, dopo l'inizio dell'operazione "Furia epica" lanciata da Stati Uniti e Israele in Iran. Nei primi giorni di rappresaglia il regime di Teheran si è concentrato sulle basi americane e i paesi del Golfo, pochi giorni dopo ha spostato il suo obiettivo sulla destabilizzazione dell'economia globale, minacciando di chiudere o rendere caotico e pericoloso lo Stretto di Hormuz, con attacchi mirati alle navi nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Petroliere, cargo, portarinfuse. Tutte le navi colpite dall'Iran nel Golfo

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