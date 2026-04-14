Hormuz si rischia una guerra in mare? Le sei navi militari Usa e i marines per imporre il blocco ai porti iraniani

Nelle acque di Hormuz, le sei navi militari statunitensi e i marines sono stati schierati con l’obiettivo di bloccare i porti iraniani. Il governo degli Stati Uniti ha affermato di possedere il miglior equipaggiamento di sminamento a livello mondiale e di essere in fase di posizionamento. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo a un possibile escalation militare nella regione.

«Abbiamo il migliore, il più sofisticato equipaggiamento di sminamento del mondo. Lo sappiamo, lo stiamo solo mettendo in posizione», assicura Donald Trump. Il presidente Usa ne è sicuro: lo Stretto di Hormuz sarà libero «in un futuro non troppo distante», annuncia, suggerendo anche che gli Stati Uniti sanno dove sono state piazzate dall’Iran le mine sottomarine nello stretto. A sei settimane dall’inizio della guerra, Trump ha affidato alla Marina Usa il compito più difficile del conflitto: bloccare i porti iraniani e bonificare lo strategico Stretto di Hormuz da eventuali mine iraniane. Le operazioni sono cominciate tre giorni fa, come ha riferito il Comando centrale in un post sui social: «La USS Frank E.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Hormuz, si rischia una guerra in mare? Le sei navi militari Usa e i marines per imporre il blocco ai porti iraniani Guerra in Iran, Trump: dalle 16 blocco ai porti iraniani. Ghalibaf: “Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Roma, 13 aprile 2026 – Si alza lo scontro tra Iran e Usa dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad. Guerra all’Iran, media Usa: “2.500 Marines, gruppi anfibi e navi da guerra per proteggere lo stretto di Hormuz”Gli Stati Uniti reagiscono al giro di vite imposto da Teheran sullo stretto di Hormuz e nel Golfo Persico.