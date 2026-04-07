Iran il Wsj | Negoziati in stallo su Hormuz possibili raid Usa dopo la scadenza fissata da Trump – la diretta

Secondo il Wall Street Journal, i negoziati riguardanti l’Hormuz sono in stallo e non si prevedono progressi prima della scadenza stabilita dalla Casa Bianca. Cresce il timore che, in assenza di un accordo, possano verificarsi azioni militari statunitensi nella zona dello stretto. I rappresentanti coinvolti nelle discussioni sono divisi sulla possibilità di trovare una soluzione prima della data limite fissata dall’amministrazione americana.