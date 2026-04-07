Iran il Wsj | Negoziati in stallo su Hormuz possibili raid Usa dopo la scadenza fissata da Trump – la diretta
Secondo il Wall Street Journal, i negoziati riguardanti l’Hormuz sono in stallo e non si prevedono progressi prima della scadenza stabilita dalla Casa Bianca. Cresce il timore che, in assenza di un accordo, possano verificarsi azioni militari statunitensi nella zona dello stretto. I rappresentanti coinvolti nelle discussioni sono divisi sulla possibilità di trovare una soluzione prima della data limite fissata dall’amministrazione americana.
Cresce il pessimismo tra i negoziatori sulla possibilità che l’ Iran accetti la richiesta del presidente Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz entro la scadenza fissata dalla Casa Bianca. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza dei colloqui. Secondo quanto riferito, funzionari statunitensi ritengono che il divario tra Stati Uniti e Iran sia ancora troppo ampio per essere colmato nei tempi previsti, alimentando il timore di un’escalation militare. Alcune fonti citate dal quotidiano affermano inoltre che Trump si sarebbe mostrato meno fiducioso sulla possibilità di raggiungere un accordo diplomatico. Diversi funzionari statunitensi ritengono che un eventuale ordine di attacco contro infrastrutture energetiche iraniane potrebbe arrivare subito dopo la scadenza fissata dal presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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