Oggi si tengono i colloqui tra Stati Uniti e Iran, mentre le discussioni si concentrano sulla questione di Hormuz. Le delegazioni stanno scambiando documenti scritti e i negoziati si protraggono senza un accordo definitivo. La città di Islamabad ospita le trattative, che coinvolgono rappresentanti delle due nazioni in un momento di alta tensione. La situazione rimane incerta, con le parti impegnate in un confronto che si protrae da diverso tempo.

È il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite. Il presidente Usa Donald Trump ribadisce la linea dura sullo Stretto di Hormuz, definito “acque internazionali”, mentre Teheran si presenta al tavolo con una delegazione imponente ma senza fiducia negli Usa. Sullo sfondo restano le mine nello Stretto, la capacità missilistica iraniana ancora significativa e il rischio concreto che il confronto diplomatico possa fallire, riaprendo la strada a una nuova escalation militare. Nel tardo pomeriggio arriva però la notizia di incontri diretti tra le parti e scambio di testi tra le delegazioni, ma è stallo sulla questione centrale di Hormuz.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, i negoziati proseguono ad oltranza: stallo su Hormuz, scambio di testi scritti tra le delegazioni

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