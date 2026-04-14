Hormuz la petroliera cinese sfida gli USA | tensione Israele-Libano

Oggi nello Stretto di Hormuz si è verificato un episodio di tensione tra le forze navali coinvolte nelle operazioni di blocco e una petroliera cinese che ha attraversato la zona, ignorando i divieti imposti. La nave, denominata Rich Starry, ha attraversato le acque in un momento di crescente tensione tra Israele e Libano, mentre le autorità statunitensi avevano rafforzato la presenza militare nell’area. L’incidente ha attirato l’attenzione internazionale su una regione già difficile da gestire.