Hormuz la petroliera cinese sfida gli USA | tensione Israele-Libano
Oggi nello Stretto di Hormuz si è verificato un episodio di tensione tra le forze navali coinvolte nelle operazioni di blocco e una petroliera cinese che ha attraversato la zona, ignorando i divieti imposti. La nave, denominata Rich Starry, ha attraversato le acque in un momento di crescente tensione tra Israele e Libano, mentre le autorità statunitensi avevano rafforzato la presenza militare nell’area. L’incidente ha attirato l’attenzione internazionale su una regione già difficile da gestire.
La navigazione nello Stretto di Hormuz ha registrato oggi, martedì 14 aprile 2026, un momento di forte attrito geopolitico con il passaggio della petroliera Rich Starry, che ha ignorato le restrizioni imposte dal blocco navale voluto da Donald Trump. Contemporaneamente, a Washington, i rappresentanti diplomatici di Israele e Libano hanno dato il via ai primi colloqui diretti sotto la supervisione di Marco Rubio, cercando una via d’uscita per il conflitto. Sfida logistica e sanzioni nel cuore del traffico petrolifero. I flussi energetici mondiali sono stati scossi dall’azione della Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, società proprietaria della nave cinese Rich Starry.🔗 Leggi su Ameve.eu
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