Un sistema di transazioni finanziarie a Hong Kong consente all’Iran di bypassare le sanzioni internazionali, utilizzando una rete di società di facciata per finanziare l’industria militare. Il meccanismo coinvolge operazioni per un valore di circa 4,8 miliardi di dollari, che supportano le attività militari del Paese. Le autorità hanno individuato questa rete come un punto chiave nel sistema di finanziamento iraniano.

Un complesso sistema di transazioni finanziarie basato a Hong Kong permette all’Iran di aggirare le restrizioni internazionali, alimentando la propria industria militare attraverso una rete di società di facciata. Nel corso dell’ultimo anno, entità collegate a questo snodo asiatico hanno gestito flussi monetari sospetti per circa 4,8 miliardi di dollari diretti verso il sistema bancario ombra di Teheran. La galassia delle società schermo e il caso Dehghan. Il meccanismo che sostiene l’economia e l’apparato bellico iraniano si regge su una struttura estremamente fluida, capace di rigenerarsi con velocità sorprendente. Quando le autorità internazionali individuano e bloccano un’organizzazione coinvolta in operazioni illecite, il network risponde creando immediatamente nuove entità legali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hong Kong, il varco da 4,8 miliardi che finanzia l’esercito iraniano

Da Hong Kong alla Russia. La rete che porta tecnologia europea nella guerra di PutinUn’indagine basata su dati doganali e componenti recuperati sul campo di battaglia ricostruisce il ruolo dell'ex colonia inglese nella riesportazione...

Quell'angolo di Monza che è come Singapore e Hong Kong (ma non per i grattacieli)Può sembrare strano, eppure c'è qualcosa che accomuna il quartiere di Monza alle due metropoli.

Vado a fare la piadina ad Hong Kong Sarò da un mio collega @giandogroup @mercatogourmethk Sarò lì per lavoro e porterò la mia cucina a romagnola: piadina, tagliatelle, pasta fatta in casa… insomma i TheBest della nostra cucina. Partenza in settima - facebook.com facebook