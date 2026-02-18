Da Hong Kong alla Russia La rete che porta tecnologia europea nella guerra di Putin

Hong Kong serve come punto centrale per rifornire la Russia di tecnologia europea, a causa della sua posizione strategica e della rete di trasporto efficiente. Recentemente, sono state sequestrate apparecchiature elettroniche destinata ai combattenti di Mosca, provenienti da diverse nazioni europee. Questa connessione permette di aggirare le restrizioni e continuare a fornire materiali utili al conflitto in Ucraina.

Un'indagine basata su dati doganali e componenti recuperati sul campo di battaglia ricostruisce il ruolo dell'ex colonia inglese nella riesportazione di tecnologia europea verso la Russia dopo il 2022. Pochi intermediari concentrano migliaia di spedizioni di beni dual use, dai semiconduttori ai connettori industriali. Il disallineamento tra le sanzioni di Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito lascia spazi aperti a reti molto ben organizzate Hong Kong è diventata il principale snodo globale di riesportazione della tecnologia occidentale sensibile destinata alla guerra russa in Ucraina, sfruttando il suo ruolo storico di hub logistico internazionale e le ambiguità del suo status di regione amministrativa speciale sotto sovranità cinese.