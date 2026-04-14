Un ex pilota ha messo in guardia riguardo a un possibile errore durante il Gran Premio di Jerez, sottolineando che una svista in quella gara potrebbe mettere a rischio le prospettive future di un motociclista di punta. La dichiarazione si riferisce alle possibilità di un atleta di tornare a competere ai livelli più alti nel 2026. La gara di Jerez resta così una tappa cruciale per la carriera del pilota in questione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La casa di Borgo Panigale è pronta a reagire dopo che Aprilia ha dominato le prime gare del campionato MotoGP. I piloti Ducati, specialmente Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, potrebbero avere una possibilità di ribaltare le sorti nella prossima gara in Europa, conosciuta per l’adagio che recita: “il campionato inizia davvero in Europa”. Bezzecchi, in particolare, sembra avere un vantaggio, avendo accumulato punti significativi contro rivali come Marc Marquez, con solo 37 punti disponibili tra un Sprint e una gara regolare.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hodgson avverte: un errore a Jerez potrebbe compromettere per sempre le speranze di Marquez nel 2026.

Google avverte era quantistica potrebbe compromettere la sicurezza digitale di oggil’evoluzione della computazione quantistica promette innovazioni rilevanti in settori chiave come medicina ed energia, ma la realtà attuale presenta...

Bezzecchi può superare Marquez al COTA secondo Neil Hodgson: strategie per vincere.Bezzecchi può superare Marquez al COTA secondo Neil Hodgson: strategie per vincere.