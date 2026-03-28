Un pilota si prepara a sfidare un avversario di grande esperienza durante l’evento in programma in Texas. Secondo un ex pilota e commentatore, c’è la possibilità che il concorrente possa superare l’altro in classifica, grazie a strategie di gara specifiche. La competizione si svolgerà sul circuito di Austin, dove entrambi i piloti sono attesi per una performance importante.

"> Bezzecchi Pronto alla Sfida contro Marquez al COTA. Neil Hodgson ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità che Marco Bezzecchi possa superare Marc Marquez durante il Gran Premio delle Americhe (COTA) di questo fine settimana. La stagione 2026 di MotoGP si avvia al suo terzo round, con i piloti pronti a competere sul circuito di Austin per un evento che promette di essere determinante. Bezzecchi ha iniziato la stagione col piede giusto, conquistando vittorie nei Gran Premi di Thailandia e Brasile. La sua performance è stata impressionante e attualmente occupa la prima posizione nella classifica del campionato, dando un vantaggio significativo nella corsa al titolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bezzecchi può superare Marquez al COTA secondo Neil Hodgson: strategie per vincere.

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