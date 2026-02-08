Google avverte era quantistica potrebbe compromettere la sicurezza digitale di oggi

Google avverte che l’evoluzione della computazione quantistica potrebbe mettere a rischio la sicurezza digitale di oggi. La società avverte che, se non si trovano contromisure, questa tecnologia potrebbe compromettere gli attuali sistemi di protezione online. Gli esperti di Google spiegano che, pur portando grandi novità in settori come medicina e energia, la potenza dei computer quantistici può anche essere usata per azzerare le chiavi di sicurezza che proteggono dati e transazioni. La questione non è più un ipotetico futuro, ma un problema concreto da affrontare subito.

l'evoluzione della computazione quantistica promette innovazioni rilevanti in settori chiave come medicina ed energia, ma la realtà attuale presenta rischi concreti per la sicurezza digitale. in questo contesto, una voce autorevole segnala come, se finisce nelle mani sbagliate, la tecnologia quantistica possa minare le protezioni che tutelano conti bancari, messaggi privati e segreti nazionali. la situazione richiede attenzione immediata e misure proattive. l era quantistica e la sicurezza digitale. la minaccia non è solo futura: attori malintenzionati conducono attacchi di tipo "store now, decrypt later" per raccogliere dati criptati oggi, confidando che, in seguito, un computer quantistico possa decrittarli.

