LIVE Italia-Francia 1-1 Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA | termina il primo periodo

Le ragazze italiane dell’hockey ghiaccio femminile sono in partita contro la Francia. Dopo un inizio difficile, le azzurre hanno reagito bene e al momento il punteggio è di 1-1. Il primo periodo si è appena concluso, e la sfida resta aperta. I tifosi seguono con attenzione ogni movimento dei giocatori, sperando in un secondo tempo più convincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:17 Gran reazione delle azzurre dopo quella che poteva essere una doccia fredda. Italia che ha più volte sfiorato il vantaggio sul finale di primo tempo. FINE PRIMO PERIODO 19? Due miracoli di Philbert con le azzurre che spingono sull'acceleratore in queste ultime fasi del primo periodo. 17? Francesi molto scaltre alla balaustra con l'Italia in difficoltà. Cronometro nuovamente fermo ai -3:36. 15? Gioco fermo. Si ripartirà con un ingaggio nel terzo offensivo dell'Italia. 13 Continua a spingere l'Italia, altro intervento puntuale di Philbert. 12? GOOOOL ITALIAAAA! Reazione immediata dell'Italia con una splendida azione solitaria di Mattivi che fornisce poi un assist al bacio per Tutino.

