Ieri, durante una trasmissione di Rai Radio1, Ilona Staller, nota anche come Cicciolina, ha espresso il suo supporto per un candidato alle elezioni. Ha dichiarato di aver votato per il candidato chiamato Magyar, descrivendolo come affascinante, in contrasto con l’avversario, che ha definito come la notte. Ha aggiunto di aver sperato che l’altro candidato, dopo 16 anni di governo, lasciasse il proprio incarico.

Ilona Staller – in arte Cicciolina – è intervenuta, ieri 13 aprile, alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, in merito alle elezioni in Ungheria: “Io sono a Budapest, ho seguito con molta attenzione le elezioni ungheresi e ho votato per Magyar, ho sempre sperato che Orban e tutti i suoi andassero via, non li ho mai votati. Magyar è pacifista, ha detto no alle armi e ha fatto molto anche per i diritti LGBT”. E ancora: “È stato nel partito di Orban? Per un periodo ha fatto parte del Fides ma poi si è staccato. Diciamo che il nuovo primo ministro è una persona affascinante, lui è come il sole e Orban come la notte”. Già su Instagram l’ex regina del porno aveva commentato, esultando: “Mi sono svegliata stamattina con il felicità nel mio cuore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho votato Magyar. Lui è affascinante, come il sole, Orban è la notte. Ha perso dopo 16 anni di dittatura e ho sempre sperato che andasse via”: parla Ilona Staller

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