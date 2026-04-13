In Ungheria, le recenti elezioni hanno visto la vittoria di Peter Magyar, un avvocato di 44 anni che ha sconfitto il precedente leader in carica, al potere da 16 anni. Magyar, noto per la sua fede religiosa, ha un background legale e un passato personale che include un matrimonio. La sua vittoria segna un cambiamento politico nel paese, interrompendo il lungo mandato del suo predecessore.

Peter Magyar, leader del partito Tiszac, ha vinto le elezioni in Ungheria mettendo fine all’era di Viktor Orban dopo 16 anni. Il nuovo primo ministro è un avvocato di 44 anni proveniente da una famiglia di giuristi. Ex fedelissimo e anche amico di Orban, è un credente convinto e dichiarato con un matrimonio finito alle spalle. Ha promesso di rilanciare l’economia, lottare contro la corruzione e prendere le distanze dalla Russia. Le elezioni in Ungheria Ungheria, chi è Peter Magyar Il matrimonio, poi finito, con Judit Varga L'ascesa politica di Magyar Come Magyar è arrivato al trionfo Le elezioni in Ungheria L’uomo che ha vinto le elezioni in Ungheria e battuto Viktor Orban dopo un lungo dominio di 16 anni si chiama dunque Peter Magyar.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni Ungherie vinte da Peter Magyar, chi l'avvocato 44enne che ha messo fine all'era di Orban dopo 16 anni

Chi è Peter Magyar, l'avvocato 44enne che ha vinto le elezioni e messo fine all'era Orban in UngheriaPeter Magyar, leader del partito Tiszac, ha vinto le elezioni in Ungheria mettendo fine all’era di Viktor Orban dopo 16 anni.

L’Ungheria volta pagina, dopo 16 anni finisce l’era Orbán: chi è il nuovo presidente Péter MagyarLe elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 segnano una svolta per l’Ungheria, decretando la fine di un’era politica durata 16 anni.