Va in arresto cardiaco più volte dopo un forte dolore al petto | salvato dai sanitari del 118

Nella notte a Grumo Nevano, un uomo di 68 anni ha accusato un forte dolore al petto durato circa un’ora, poi è stato colto da più arresti cardiaci mentre si trovava in casa. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a salvarlo. La situazione si è complicata più volte, ma l’intervento tempestivo ha permesso di stabilizzarlo.

Attimi di grande tensione nella notte a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 68 anni è stato colto da un arresto cardiaco all’interno della propria abitazione dopo aver accusato un forte dolore al petto durato circa un’ora. L’allarme è scattato all’1:33, quando la Centrale Operativa del 118 ha attivato un intervento in codice rosso. In pochi minuti è partita l’ambulanza della postazione territoriale dell’ASL Napoli 2 Nord, che ha raggiunto l’abitazione dell’uomo alle 1:39. All’arrivo dei sanitari, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, il paziente era già in arresto cardiaco. L’equipaggio ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e ha provveduto alla gestione delle vie aeree con un dispositivo sovraglottico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

