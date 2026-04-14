Il proprietario del bar Z, noto come Franco, ha dichiarato di aver perso tutti i clienti di passaggio e di avere pochi posti disponibili anche per i residenti. Ha descritto la situazione come assurda e incomprensibile, aggiungendo che spesso sono i commercianti a doverne sopportare le conseguenze. Si tratta di un esercizio situato in una zona frequentata, dove recentemente sono cambiate le dinamiche di clientela.

"Una situazione assurda e incomprensibile. Purtroppo siamo sempre noi a pagarne le spese". Sono le parole del titolare del Bar Z, un cittadino di origini orientali che ormai tutti conoscono come Franco (nella foto). Non alza la voce, ma la sua delusione per i lavori della metrotranvia è evidente. "Queste opere dovrebbero essere una opportunità per tutti – dice –. Invece ecco qui che a me è stato tolto il parcheggio per i clienti. Non è una occupazione temporanea per gli spazi di cantiere. Guardate: è stato realizzato, anche se non ancora completato, un grande marciapiede che non serve a nessuno e che, pochi metri più avanti, si restringe all’improvviso a poche decine di centimetri per la presenza di una abitazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Ho perso tutti i clienti di passaggio. Pochi posti anche per i residenti"

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