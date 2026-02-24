L’interrogatorio di Cinturrino fra risposte e ammissioni sulla sparatoria di Rogoredo | Ho visto morire Mansouri e ho perso la testa Un testimone | Taglieggiava e picchiava anche un disabile

Carmelo Cinturrino ha confessato di aver visto morire Mansouri durante la sparatoria di Rogoredo, spiegando di aver perso la testa in quel momento. La sua testimonianza è stata accompagnata da ammissioni che coinvolgono anche episodi di violenza, tra cui il taglieggio e le botte a un disabile. La lunga sessione di interrogatorio si è concentrata sui dettagli di quella notte e sui comportamenti violenti di Cinturrino. La vicenda continua a destare interesse in città.

Milano, 24 febbraio 2026 – Due ore. Tanto è durato l’interrogatorio di Carmelo Cinturrino, che oggi alle 11, nel carcere di San Vittore, è stato sottoposto a una serie di domande da parte del gip e del procuratore Marcello Viola. Davanti alle quali l’ex poliziotto del commissariato Mecenate non si è sottratto. Come ha sottolineato il suo legale, l’agente ha ripetuto di aver esploso il colpo per "paura", e dopo ha aggiunto di essersi sentito "perso", di “aver perso la testa quando si è accorto che Mansouri stava morendo” perché "sa bene – ha precisato il legale al termine dell'interrogatorio – cosa accade a loro quando sparano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ho tradito la divisa: le scuse di Carmelo Cinturrino dopo l’omicidio di MansouriCarmelo Cinturrino, assistente capo arrestato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ammette responsabilità e chiede scusa. Le sue parole davanti al gip. blogsicilia.it

Pusher ucciso a Rogoredo, legale Cinturrino: Triste e pentito, chiede scusa a tuttiCarmelo Cinturrino, l’assistente capo che ha ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri al boschetto di Rogoredo, è detenuto a San Vittore e sarà interrogato. Il legale: È pentito, ha sparato per paura e s ... adnkronos.com

“Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa. Ho tradito la loro fiducia”. Il mea culpa dell’agente di polizia Carmelo Cinturrino - a San Vittore per l’interrogatorio davanti al gip per la - facebook.com facebook

"Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansou x.com