Heather Locklear e Lorenzo Lamas | scintilla tra icone degli anni ’90

Dopo settimane di voci non confermate, si è ufficializzato il legame tra due celebrità degli anni ’90. Entrambi noti per le loro carriere di successo in televisione, si sono mostrati insieme in diverse occasioni pubbliche negli ultimi tempi. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media, che hanno documentato incontri e scambi pubblici tra i due. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata fino a questo momento.

Un legame che sembra uscito direttamente dagli anni Novanta si è ufficializzato dopo mesi di indiscrezioni. Un portavoce di Lorenzo Lamas ha confermato che l’attore sta frequentando Heather Locklear, mettendo fine ai sospetti che circolavano sulla possibile relazione tra i due protagonisti di serie iconiche come Falcon Crest e Melrose Place. La scintilla tra i due veterani del piccolo schermo sarebbe scoccata alcuni mesi fa durante le celebrazioni per il Capodanno a Las Vegas. La coppia è stata avvistata presso il Barry’s Steakhouse, situato all’interno del Circa Resort & Casino, dove hanno trascorso la serata insieme al cuoco Barry Dakake, assaggiando diverse specialità preparate direttamente in cucina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Heather Locklear e Lorenzo Lamas: scintilla tra icone degli anni ’90 Leggi anche: Batman: Knightfall porta al cinema, nel 2026, il fumetto più anni '90 degli anni '90 Alexia: il ritorno della dance tra Gen Z e i miti degli anni ’90Alexia torna prepotentemente sulla scena musicale nel 2026, trasformando il suo ritorno in una rinascita creativa che unisce l’energia dei successi...