Nel 2026, l'artista torna sulla scena musicale con un nuovo progetto che combina elementi della dance degli anni ’90 e l'entusiasmo della Generazione Z. Dopo aver dominato le chart in passato, ora presenta brani che rielaborano i suoi successi storici inserendoli in un contesto moderno. La sua presenza continua a suscitare interesse tra i giovani ascoltatori, riaccendendo l'attenzione sul suo percorso artistico.

Alexia torna prepotentemente sulla scena musicale nel 2026, trasformando il suo ritorno in una rinascita creativa che unisce l’energia dei successi passati a nuovi progetti contemporanei. Il segnale più concreto di questo rilancio è arrivato a fine marzo durante un evento al Fabrique di Milano. L’artista ha trascinato una folla variegata, capace di attrarre sia i nostalgici della generazione Boomer che i giovanissimi della Gen Z, molti dei quali hanno scoperto il suo talento solo recentemente. L’esperienza milanese è stata conceuta come una celebrazione della positività e della vitalità tipiche degli anni ’90, sostenuta da un corpo di ballo e dai musicisti storici della cantante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alexia: il ritorno della dance tra Gen Z e i miti degli anni ’90

Il ritorno di Alexia: «Sono pronta per ripartire. La nostalgia degli anni ’90? Non mi sorprende, era un periodo in cui si stava bene». L’intervistaIl 26 marzo al Fabrique di Milano andrà in scena il ritorno in grande stile di Alexia, icona assoluta della dance all’italiana anni ’90.

Il viaggio negli anni ’90 con Alexia . Torno a Sanremo per mia mammaIl 26 marzo Alexia torna a scatenare al Fabrique lo spirito anni ’90 delle sue hit col juke box generazionale di “The Party – Back to the...

Temi più discussi: Il ritorno di Alexia: Milano riscopre il cuore della dance anni ’90; Probabili formazioni ritorno quarti di finale Women's Champions League, giovedì: ultime notizie; Alexia: Tornerei a Sanremo, ma con un po' di ansia, cambiate le dinamiche; Ritorno quarti di finale Women's Champions League: Barcelona - Real Madrid 6-0 (tot.: 12-2).

Alexia è tornata regina della disco: THE PARTY – Back to the Dancefloor incendia il Fabrique di MilanoC’è un momento preciso, durante un concerto, in cui capisci che non sei più spettatore ma parte di qualcosa. Al Fabrique di Milano è successo più volte. Ma con Alexia è stato diverso: è stato colletti ... domanipress.it

Il ritorno di Alexia: «Celebro l'amore per gli anni Novanta, sarò tamarra come si usava. Mio marito è il nipote di Armani, ma non userò un vestito di Giorgio»The party. Back to the dancefloor, tutti pronti a ballare. Alexia, regina della dance, ha in programma per questa sera al Fabrique una festa anni ’90, un viaggio nel tempo. leggo.it

Dopo Alexia, il cartellone si arricchisce con un nuovo nome di rilievo. Il comitato è già al lavoro da settimane per organizzare una serata capace di coinvolgere l’intero paese e richiamare pubblico facebook

500 partits de la nostra capitana! Emhorabona Alexia! x.com