Massafra sequestrati 5 chili di hashish | arrestato un 34enne

I Carabinieri di Massafra hanno sequestrato cinque chili di hashish e arrestato un uomo di 34 anni. L’operazione si è svolta ieri pomeriggio, quando i militari hanno fermato un’auto sospetta nel centro del paese. Durante la perquisizione, hanno trovato la droga nascosta nel veicolo. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova in attesa di essere ascoltato dal giudice.È l’ultimo di una serie di interventi che mirano a fermare il traffico di stupefacenti nella zona.

Tarantini Time Quotidiano Ancora un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio jonico grazie all’azione dei Carabinieri. Nel tardo pomeriggio del 26 gennaio 2026, a Massafra, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno concluso un’importante operazione nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga, arrestando un 34enne della provincia di Taranto, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo della propria autovettura. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Massafra, sequestrati 5 chili di hashish: arrestato un 34enne Approfondimenti su Massafra Sequestro Blitz in un box a Pagani, sequestrati oltre 61 chili di hashish: arrestato 25enne Nell’ambito di un'operazione nella zona di Pagani, la Polizia di Stato di Salerno ha sequestrato oltre 61 chili di hashish. Le indagini, i pedinamenti, la perquisizione: sequestrati oltre 1,5 chili di hashish La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Massafra Sequestro Argomenti discussi: Taranto, sequestrati 5 chili di hashish a Massafra: arrestato 34enne; Colpo allo spaccio, i Carabinieri arrestano 34enne a Massafra: sequestrati 5 chili di droga; Massafra. Colpo allo spaccio: sequestrati 5 chili di hashish. Arrestato un 34enne; Massafra, sequestrati 5 kg di droga. Taranto, sequestrati 5 chili di droga: arrestato un 34enne a MassafraSequestro di droga a Taranto: i Carabinieri arrestano un 34enne e recuperano 5 chili di hashish pronti per lo spaccio. pugliapress.org Taranto, sequestrati 5 chili di hashish a Massafra: arrestato 34enneUn uomo della provincia di Taranto è stato arrestato a Massafra nel pomeriggio del 26 gennaio, dopo essere stato trovato in possesso di 5 chili di hashish. La droga era nascosta in un cartone sigillat ... trmtv.it Taranto, sequestrati 5 chili di droga: arrestato un 34enne a Massafra - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.