A metà aprile 2026, Harry e Meghan torneranno in Australia per una visita privata, aziendale e filantropica. Questa volta, tuttavia, si muoveranno in modo indipendente e seguiranno percorsi distinti. La coppia ha annunciato che non parteciperà a eventi pubblici congiunti e si dedicherà ad attività personali e professionali separate durante la loro permanenza nel paese.

Harry e Meghan torneranno in Australia a metà aprile 2026 per impegni privati, aziendali e filantropici, ma questa volta agiranno come cittadini privati e seguiranno itinerari separati. Il viaggio segna un netto distacco dal 2018, quando i due coniugi visitarono l’Oceania, insieme a Figi, Tonga e Nuova Zelanda, mentre erano ancora membri operativi della corona e in attesa di Archie. In quell’occasione, il loro arrivo era stato accolto da folle immense, scenario molto diverso rispetto alla natura discreta e frammentata del prossimo spostamento. Un portavoce della coppia ha già anticipato che i dettagli sulle attività previste verranno resi noti nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Harry e Meghan in Australia: tra yoga, business e percorsi separati

Harry e Meghan tornano in Australia, ma separati: tra retreat di lusso (con biglietti a pagamento) e impegni ufficialiQuesta volta, invece, i Sussex voleranno dall’altra parte del mondo come privati cittadini e, cosa ancora più inedita, percorreranno strade separate...

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