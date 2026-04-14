Hanno scelto lui svolta per Forza Italia | cosa succede

Nelle ultime ore, il gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera ha deciso di cambiare la guida, scegliendo un nuovo rappresentante per la leadership. Questa decisione segna una svolta importante per il partito, che ha proceduto a un avvicendamento ai vertici. La scelta è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze di questa novità.

Il recente avvicendamento ai vertici del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera rappresenta un momento di consolidamento per la formazione azzurra. La decisione è maturata nel tardo pomeriggio a Palazzo Montecitorio, dove i deputati si sono riuniti per definire la nuova guida della compagine parlamentare in seguito alla necessità di coprire il vuoto lasciato dal precedente presidente. L’elezione è avvenuta in un clima di grande unità interna, culminando in una votazione per acclamazione che ha sancito l’investitura ufficiale senza che emergessero altre candidature concorrenti. Questo passaggio istituzionale si rivela strategico per mantenere la compattezza della maggioranza in una fase legislativa ricca di impegni e riforme urgenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Hanno scelto lui”, svolta per Forza Italia: cosa succede BOARDINGAME: dove finisci se lasci decidere al caso - EP.1 «Vogliamo Malagò a capo della Figc», quasi tutti i presidenti di Serie A hanno scelto: Lotito resta solo. Cosa succede adessoQuasi tutta la Serie A vorrebbe Giovanni Malagò come nuovo presidente della Figc. Il 'fattore politico' di Marina. Cosa succede in Forza ItaliaAGI - Nessuna discesa in politica, "ma è chiaro che Marina Berlusconi è diventata sempre di più un 'fattore politico'.