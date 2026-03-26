In Italia, Marina Berlusconi non ha mai annunciato un ingresso diretto in politica, ma negli ultimi tempi si parla di un suo ruolo sempre più influente all’interno di Forza Italia. La sua presenza si è fatta notare come un elemento di rilievo nel panorama politico, anche se ufficialmente non ha assunto incarichi pubblici o elettivi. La sua figura viene spesso menzionata come un elemento di peso nel partito.

AGI - Nessuna discesa in politica, "ma è chiaro che Marina Berlusconi è diventata sempre di più un ' fattore politico '. È una novità per Forza Italia, per il centrodestra, per il Paese", spiega chi con consuetudine sente la presidente Fininvest. Maurizio Gasparri, nella nota in cui firma il passo indietro da capogruppo FI al Senato, dopo la lettera dei 14 senatori che chiedevano un ricambio, parla di una sua scelta autonoma. Ma, come ribadito più volte anche pubblicamente, la famiglia Berlusconi auspicava da tempo un rinnovamento interno. E non a caso ambienti vicini alla presidente Fininvest, dopo aver sottolineato che il cambio che ha portato Craxi - figura considerata di equilibrio - alla guida dei senatori 'azzurri', rimarcano anche che l'apertura a una nuova classe dirigente debba essere il motore del partito. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il 'fattore politico' di Marina. Cosa succede in Forza Italia

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