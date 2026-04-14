Hacker svelano i segreti di Rockstar | milioni di dollari ogni giorno

Un attacco informatico di grandi dimensioni ha colpito una nota società di videogiochi, portando alla luce una grande quantità di dati riservati. Il gruppo di hacker noto come ShinyHunters ha divulgato informazioni che riguardano le entrate quotidiane generate da due popolari piattaforme di gioco online. La fuga di dati ha attirato l’attenzione sulla quantità di denaro che le piattaforme riescono a realizzare ogni giorno.

Un massiccio attacco informatico condotto dal gruppo ShinyHunters ha esposto una mole enorme di dati privati riguardanti Rockstar Games, rivelando le entrate astronomiche generate da GTA Online e Red Dead Online. La fuga di informazioni, verificata su vari forum, mette a nudo i flussi finanziari che alimentano il titolo di Rockstar, con cifre che superano il milione di dollari ogni singolo giorno. Il dominio delle console e la forza del mercato hardware. L’analisi dei file trapelati evidenzia come l’ecosistema delle console rimanga il pilastro fondamentale per il successo economico del software. In particolare, la PlayStation 5 si conferma la piattaforma regina: con 3,47 milioni di utenti attivi settimanali, riesce a generare incassi per 4,5 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hacker svelano i segreti di Rockstar: milioni di dollari ogni giorno Leggi anche: L’ex duchessa di York chiede due milioni di dollari per raccontare la sua verità sui rapporti con Epstein e tutti i segreti della caduta di Andrea ‘Super Mario Galaxy’ incassa 372 milioni di dollari in tutto il mondo, ‘Project Hail Mary’ raggiunge i 420 milioni di dollariÈ un altro successo strepitoso! Super Mario Galaxy – Il film ha dominato il botteghino mondiale con 372,5 milioni di dollari, di cui ben 182,4...