L’ex duchessa di York chiede due milioni di dollari per raccontare la sua verità sui rapporti con Epstein e tutti i segreti della caduta di Andrea

L’ex duchessa di York ha richiesto due milioni di dollari per condividere la sua versione dei fatti riguardo ai rapporti con Epstein e i dettagli sulla caduta di suo nipote. Dopo il ritiro dei titoli, Sarah Ferguson ha deciso di parlare pubblicamente, offrendo la propria testimonianza in cambio di un compenso. La donna ha annunciato di voler rivelare segreti e vicende legate alla famiglia reale e alle circostanze che hanno portato alla sua attuale situazione.

N ulla sta andando come sperava la “povera” Sarah Ferguson. Già all’indomani del ritiro dei titoli, decisi lo scorso ottobre da Carlo per lei e per l’ex marito Andrea – oltre alla perdita della sua dimora Royal, delle charity e delle sue imprese commerciali – l’ex duchessa di York, 66, pensava che le sarebbe stato facile risollevarsi e tornare alla vita pubblica. Senza perdere tempo, aveva puntato subito a quel mercato statunitense che le era stato sempre di sostegno in ogni crisi finanziaria (e ce ne sono state tante nella sua vita, sin dal divorzio da Andrea, finalizzato nel 1996). E invece, inaspettatamente, gli americani le hanno voltato le spalle. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’ex duchessa di York chiede due milioni di dollari per raccontare la sua verità sui rapporti con Epstein e tutti i segreti della caduta di Andrea Articoli correlati Leggi anche: Sesso, rapporti governativi su oro e uranio, segreti: le rivelazioni degli Epstein files che inguaiano l'ex principe Andrea Leggi anche: Eileen Gu, la regina del freestyle, guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci) Aggiornamenti e notizie su L'ex duchessa di York chiede due... Temi più discussi: Beatrice ed Eugenie di York, nuove indagini sui finanziamenti di famiglia; Bufera sulle principesse Beatrice ed Eugenie: nuove ombre sui finanziamenti della famiglia York; Principe Andrea, nuove rivelazioni su pagamenti e donazioni legati alle figlie Beatrice ed Eugenie; Beatrice ed Eugenia di York escluse dal Royal Ascot dopo il caso Epstein Files che ha travolto il padre, l'ex principe Andrea. Sarah Ferguson senza fissa dimora dopo lo scandalo Epstein: l’ex duchessa ospite di amiciSarah Ferguson torna al centro del gossip internazionale, ma questa volta per una vicenda tutt’altro che glamour. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, l’ex Duchessa di York si t ... msn.com Quella mina vagante di nome Sarah Ferguson: la paura in GB diventa realeL’ex duchessa di York valuta la pubblicazione di memorie che potrebbero svelare scandali e segreti di Buckingham Palace, alimentando timori tra gli esperti della monarchia Una possibile autobiografia ... liberoreporter.it Charlotte Manley, storica segretaria dell’ex duca di York, annuncia che collaborerà con gli investigatori. Intanto il governo britannico valuta la pubblicazione dei “Mandelson files”, con gli scambi tra esecutivo e il diplomatico legato a Jeffrey Epstein - facebook.com facebook